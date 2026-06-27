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Журналист раскрыл, почему Месси хочет сыграть в матче с Иорданией в 3-м туре ЧМ-2026

Журналист раскрыл, почему Месси хочет сыграть в матче с Иорданией в 3-м туре ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет сыграть в матче с Иорданией (28 июня) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, несмотря на досрочный выход команды в плей-офф. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Лео Парадизо на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, 39-летний футболист желает принять участие во встрече не потому, что стремится забить больше голов, а поскольку считает важным оставаться в форме и поддерживать игровой ритм.

Матч Аргентины в 1/16 финала состоится 4 июля, а встреча 2-го тура группового этапа прошла 22 июня. Месси считает, что 11 дней без игр — слишком долго. Нападающий полагает, что даже несколько минут в матче с Иорданией помогут ему оставаться в форме и быть готовым к плей-офф.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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