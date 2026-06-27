«Не того в бомбардиры тянут!» Генич высказался о хет-трике Дембеле на ЧМ, упомянув Мбаппе

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост по случаю хет-трика французского форварда Усмана Дембеле в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу национальной команды Франции.

«Дембеле правша или левша?)) Надо его заменить, чтобы Мбаппе раскрылся! Не того в бомбардиры тянут!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, после хет-трика Дембеле догнал соотечественника Килиана Мбаппе в гонке лучших бомбардиров чемпионата мира. На данный момент у обоих французов по четыре мяча. Возглавляет этот рейтинг аргентинец Лионель Месси с пятью мячами.