Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не того в бомбардиры тянут!» Генич высказался о хет-трике Дембеле на ЧМ, упомянув Мбаппе

«Не того в бомбардиры тянут!» Генич высказался о хет-трике Дембеле на ЧМ, упомянув Мбаппе
Комментарии

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост по случаю хет-трика французского форварда Усмана Дембеле в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу национальной команды Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Дембеле правша или левша?)) Надо его заменить, чтобы Мбаппе раскрылся! Не того в бомбардиры тянут!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, после хет-трика Дембеле догнал соотечественника Килиана Мбаппе в гонке лучших бомбардиров чемпионата мира. На данный момент у обоих французов по четыре мяча. Возглавляет этот рейтинг аргентинец Лионель Месси с пятью мячами.

Календарь чемпионата мира по футболу 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2026
Материалы по теме
Официально
ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Франция — Норвегия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android