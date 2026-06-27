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AS объяснил, почему «Барселона» не жалеет о неудаче с подписанием Бернарду Силвы

AS объяснил, почему «Барселона» не жалеет о неудаче с подписанием Бернарду Силвы
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В «Барселоне» считают, что клубу удалось избежать определённых рисков, в связи с неудачей в подписании полузащитника Бернарду Силвы, на которого они претендовали. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в каталонском клубе признают, что потенциальный переход 31-летнего футболиста отнял бы игровое время у нескольких молодых игроков, особенно у Фермина Лопеса, Гави и Марка Берналя. В «Барселоне» считают прогресс молодёжи более важной задачей, чем использование качеств и опыта Силвы.

Также высокая зарплата португальца могла бы поставить сине-гранатовых в затруднительное положение. «Барселона» не хочет, чтобы в команде было много футболистов с очень высокими зарплатами, поскольку помнит период, когда оклады игроков ставили клуб под угрозу.

Кроме того, несмотря на итоговое одобрение подписания Силвы со стороны главного тренера «блауграны» Ханс-Дитера Флика, переход 31-летнего полузащитника не было явным требованием немецкого специалиста.

17 июня о подписании Бернарду Силвы объявил мадридский «Реал».

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