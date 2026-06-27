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Стал известен соперник сборной Аргентины в плей-офф чемпионата мира — 2026

Стал известен соперник сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Кабо-Верде сыграет с национальной командой Аргентины в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре группы H африканская команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и вышла в плей-офф со второго места, записав в свой актив три очка.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
0 : 0
Саудовская Аравия

Встреча между командами состоится 4 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
2H
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в группе H заняла сборная Испании, которая в плей-офф сыграет со второй командой группы J. Им станет либо Австрия, либо Алжир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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