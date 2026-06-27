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«Милан» заплатит «ПСЖ» за Гонсалу Рамуша рекордные в истории клуба деньги — Романо

«Милан» заплатит «ПСЖ» за Гонсалу Рамуша рекордные в истории клуба деньги — Романо
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Стала известна сумма трансфера форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша в «Милан». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, итальянский клуб заплатит французскому «Пари Сен-Жермен» за 25-летнего футболиста фиксированные € 74 млн.

По данным источника, в сделку также будут включены дополнительные выплаты сверх этой суммы. Ранее СМИ сообщали, что португалец уже прошёл медосмотр перед заключением сделки.

Таким образом, трансфер Гонсалу Рамуша может стать самым дорогим в истории «Милана». До сих пор самым дорогим приобретением в истории команды остаётся вингер Рафаэл Леау. чей переход из «Лилля» с учётом штрафа игрока перед «Спортингом», который перед продлением контракта взял на себя «Милан», обошёлся в € 49,5 млн.

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