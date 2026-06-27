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Аугусто перейдёт в «Зенит» за € 18+2 млн, «Коринтианс» получит 2,5% — Касагранде

Аугусто перейдёт в «Зенит» за € 18+2 млн, «Коринтианс» получит 2,5% — Касагранде
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«Зенит» согласовал трансфер нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто за € 18 млн в качестве фиксированной суммы и € 2 млн в виде бонусов. «Коринтианс» получит 2,5% от этой сделки в соответствии с механизмом солидарности ФИФА, поскольку форвард прошёл через молодёжную систему клуба из Сан-Паулу. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на странице в социальной сети X.

Аккаунт Time do Povo, специализирующийся на новостях о «Коринтиансе», подчёркивает, что бразильская команда получит € 375 тыс. за переход Аугусто в «Зенит» из «Трабзонспора».

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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