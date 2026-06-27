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Главный тренер Аргентины намекнул, что Месси не выйдет в старте на матч ЧМ с Иорданией

Главный тренер Аргентины намекнул, что Месси не выйдет в старте на матч ЧМ с Иорданией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил, что капитан национальной команды Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Иорданией.

На встрече с журналистами перед встречей Скалони подчеркнул, что 39-летний нападающий начнёт игру на скамейке запасных.

«Те, кто выйдет на поле завтра, заслужили это право. Они являются частью коллектива и нашего общего процесса. Значительная часть наших достижений — заслуга этих футболистов. Когда они не попадают в основу, они первыми приходят на тренировку на следующий день. Я предоставлю им игровое время, как только появится такая возможность. Не просто потому, что они не играют, а потому, что они этого достойны. Это отличные игроки», — приводит слова Скалони Ole.

На текущий момент Месси с пятью голами является лучшим бомбардиром мирового первенства.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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