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Нани: с Роналду всегда происходит что-то новое, будь то рекорд, выступление или гол

Нани: с Роналду всегда происходит что-то новое, будь то рекорд, выступление или гол
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Бывший нападающий сборной Португалии Луиш Нани поделился мнением о форварде и капитане национальной команды Криштиану Роналду.

«С ним всегда происходит что-то новое: рекорд, выступление или гол. Криштиану — пример для всех, кто любит этот вид спорта, и он один из величайших в истории! Нам просто нужно насладиться этим, прежде чем он уйдёт на пенсию!» — приводит слова Нани журналист Том Монейер на своей странице в социальной сети X.

В двух турах группового этапа чемпионата мира 2026 года 41-летний Роналду отметился двумя голами. В воскресенье, 28 июня, сборная Португалии встретится с Колумбией в 3-м туре квартета К.

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