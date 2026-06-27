Усман Дембеле на ЧМ-2026 повторил достижение Олега Саленко времён чемпионата мира — 1994

Форвард сборной Франции Усман Дембеле повторил достижение экс-футболиста сборной России Олега Саленко в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с Норвегией (4:1). Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Дембеле отметился забитыми мячами на седьмой, 20-й и 32-й минутах. Таким образом, француз стал первым игроком с 1994 года, которому удалось оформить хет-трик в первом тайме матча чемпионата мира.

До него это достижение покорялось Олегу Саленко в матче ЧМ-1994 с Камеруном (6:1). Тогда нападающий забил пять мячей, три из которых — до перерыва.