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Усман Дембеле на ЧМ-2026 повторил достижение Олега Саленко времён чемпионата мира — 1994

Усман Дембеле на ЧМ-2026 повторил достижение Олега Саленко времён чемпионата мира — 1994
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Форвард сборной Франции Усман Дембеле повторил достижение экс-футболиста сборной России Олега Саленко в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с Норвегией (4:1). Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Дембеле отметился забитыми мячами на седьмой, 20-й и 32-й минутах. Таким образом, француз стал первым игроком с 1994 года, которому удалось оформить хет-трик в первом тайме матча чемпионата мира.

До него это достижение покорялось Олегу Саленко в матче ЧМ-1994 с Камеруном (6:1). Тогда нападающий забил пять мячей, три из которых — до перерыва.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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