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Кабо-Верде — Саудовская Аравия: первый тайм матча чемпионата мира — 2026 завершился вничью

Кабо-Верде — Саудовская Аравия: первый тайм матча чемпионата мира — 2026 завершился вничью
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды играют на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
0 : 0
Саудовская Аравия

В первой половине игры команды голов не забили.

Сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала одно очко за два матча. Кабо-Верде располагается на третьей строчке, с двумя очками в активе. Первое место занимает Испания (4 очка), второе — Уругвай (2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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