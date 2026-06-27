Кабо-Верде — Саудовская Аравия: первый тайм матча чемпионата мира — 2026 завершился вничью

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды играют на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой половине игры команды голов не забили.

Сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала одно очко за два матча. Кабо-Верде располагается на третьей строчке, с двумя очками в активе. Первое место занимает Испания (4 очка), второе — Уругвай (2).