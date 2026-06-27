«Ливерпуль» рассматривает трёх футболистов в качестве альтернативы для Диоманда — Джейкобс

«Ливерпуль» рассматривает различные варианты на случай неудачи с подписанием крайнего нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для телеканала The Redmen TV.

По информации источника, мерсисайдцы видят альтернативу для Диоманда в следующих игроках: Матиас Фернандес-Пардо («Лилль»), Саид Эль-Мала («Кёльн») и Янкуба Минте («Брайтон»).

«Красные» хотят получить сведения о стоимости указанных футболистов. «Ливерпуль» не будет ждать разрешения вопроса с трансфером Диоманда до августа. Английский клуб хочет как можно скорее реализовать свои трансферные планы.

Ранее СМИ сообщали о готовности мерсисайдцев заплатить € 116 млн за переход нападающего «РБ Лейпциг».

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