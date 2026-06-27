Новая Зеландия — Бельгия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

В ночь с 26 на 27 июня состоится матч 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Новой Зеландии и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Адхамом Махадме (Иордания). Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

Новая Зеландия: Крокомб, Пэйн, Биндон, Кэкачей, Сёрман, Белл, Стаменич, Сингх, Джаст, Томас, Вуд.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Теат, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Де Брёйне, Ванакен, Троссард, Доку, Де Кетеларе.

После двух туров сборная Новой Зеландии набрала одно очко и располагается на последнем месте в турнирной таблице группы G. Бельгия с двумя очками в активе занимает третью строчку. На первом месте находится Египет (4 очка), на втором — Иран (2).