Рейтинг третьих мест в группах чемпионата мира — 2026 на 27 июня

Одержав разгромную победу над Ираком (5:0), сборная Сенегала поднялась на пятое место в рейтинге команд, занявших/занимающих третьи места в группах на чемпионате мира 2026 года. Напомним, в 1/16 финала турнира выходят 24 команды, занявшие первые и вторые места в квартетах, а также восемь из 12 лучших команд, занявших третьи места.
Рейтинг третьих мест ЧМ-2026 на 27 июня:
|Место
|Команда
|Игры
|Мячи
|Очки
|1
|Швеция
|3
|0
|4
|2
|Эквадор
|3
|0
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|-1
|4
|4
|Парагвай
|3
|-2
|4
|5
|Сенегал
|3
|+2
|3
|6
|Хорватия
|2
|-1
|3
|7
|Южная Корея
|3
|-1
|3
|8
|Алжир
|2
|-2
|3
|9
|Шотландия
|3
|-3
|3
|10
|Кабо-Верде
|2
|0
|2
|11
|Бельгия
|2
|0
|2
|12
|ДР Конго
|2
|-1
|1
В случае ничьей с Саудовской Аравией сборная Кабо-Верде поднимется на шестое место в рейтинге и обойдёт Хорватию, либо займёт второе место в группе, если в параллельной игре Испания одолеет Уругвай. На момент написания новости счёт в обоих матчах — 0:0.