Рейтинг третьих мест в группах чемпионата мира — 2026 на 27 июня

Одержав разгромную победу над Ираком (5:0), сборная Сенегала поднялась на пятое место в рейтинге команд, занявших/занимающих третьи места в группах на чемпионате мира 2026 года. Напомним, в 1/16 финала турнира выходят 24 команды, занявшие первые и вторые места в квартетах, а также восемь из 12 лучших команд, занявших третьи места.

Рейтинг третьих мест ЧМ-2026 на 27 июня:

Место Команда Игры Мячи Очки 1 Швеция 3 0 4 2 Эквадор 3 0 4 3 Босния и Герцеговина 3 -1 4 4 Парагвай 3 -2 4 5 Сенегал 3 +2 3 6 Хорватия 2 -1 3 7 Южная Корея 3 -1 3 8 Алжир 2 -2 3 9 Шотландия 3 -3 3 10 Кабо-Верде 2 0 2 11 Бельгия 2 0 2 12 ДР Конго 2 -1 1

В случае ничьей с Саудовской Аравией сборная Кабо-Верде поднимется на шестое место в рейтинге и обойдёт Хорватию, либо займёт второе место в группе, если в параллельной игре Испания одолеет Уругвай. На момент написания новости счёт в обоих матчах — 0:0.