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Рейтинг третьих мест в группах чемпионата мира — 2026 на 27 июня

Рейтинг третьих мест в группах чемпионата мира — 2026 на 27 июня
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Одержав разгромную победу над Ираком (5:0), сборная Сенегала поднялась на пятое место в рейтинге команд, занявших/занимающих третьи места в группах на чемпионате мира 2026 года. Напомним, в 1/16 финала турнира выходят 24 команды, занявшие первые и вторые места в квартетах, а также восемь из 12 лучших команд, занявших третьи места.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
5 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4'     2:0 Сарр – 56'     3:0 Гейе – 59'     4:0 Гейе – 71'     5:0 Ндиайе – 82'    
Удаления: нет / Сулака – 13'

Рейтинг третьих мест ЧМ-2026 на 27 июня:

МестоКомандаИгрыМячиОчки
1Швеция304
2Эквадор304
3Босния и Герцеговина3-14
4Парагвай3-24
5Сенегал3+23
6Хорватия2-13
7Южная Корея3-13
8Алжир2-23
9Шотландия3-33
10Кабо-Верде202
11Бельгия202
12ДР Конго2-11

В случае ничьей с Саудовской Аравией сборная Кабо-Верде поднимется на шестое место в рейтинге и обойдёт Хорватию, либо займёт второе место в группе, если в параллельной игре Испания одолеет Уругвай. На момент написания новости счёт в обоих матчах — 0:0.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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