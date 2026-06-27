Тренер сборной Колумбии объяснил, почему Роналду и Витинья — ключевые игроки в Португалии

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо рассказал, как его команде нужно противодействовать футболистам Португалии Криштиану Роналду и Витинье, чтобы добиться успеха в очном матче (28 июня) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

«Португалия — это команда, где нужно осторожно играть с Криштиану Роналду и всеми остальными футболистами. Нельзя сосредотачиваться только на одном игроке, иначе они обойдут тебя с другой стороны. Нужно быть внимательным ко всем футболистам, потому что все они опасны.

И Витинья, и Роналду играют решающую роль [в сборной Португалии]. Один контролирует игру и определяет стратегию, другой завершает атаки. Мы надеемся, что наша команда сможет их остановить, то есть, не позволит Витинье работать с мячом так, как ему нравится, и не позволит Криштиану получать много передач в штрафной площади», — приводит слова Лоренсо A Bola.

Досмотр Криштиану Роналду на ЧМ-2026: