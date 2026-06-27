Тренер Норвегии объяснил, почему не выпустил Холанда и Эдегора в старте матча с Францией

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил, почему на матч 3-го тура ЧМ-2026 с Францией (1:4) не вышли основные игроки.

«Ситуация довольно ясная. Проанализировав встречу с Сенегалом, мы обнаружили, что порядка пяти-шести футболистов были сильно истощены к 80-й минуте. Это относилось ко всей защитной линии и ряду полузащитников. Кроме того, у нас было меньше времени на восстановление перед сегодняшней игрой по сравнению с соперником.

Мы были способны показать приемлемый уровень, но наша задача — выигрывать. Необходимо было трезво оценить наши шансы на победу в текущем состоянии и готовность к следующему поединку. Для меня это решение было совершенно очевидным. Аналогичной позиции придерживались физиотерапевты, медицинский департамент и некоторые футболисты, отмечая, что им будет сложно [сыграть этот матч]», — приводит слова Сольбаккена ESPN.

Норвегия гарантировала себе участие в плей-офф по итогам двух туров. В плей-офф команд Сольбаккена встретится с Кот-д'Ивуаром.