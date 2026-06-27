Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Норвегии объяснил, почему не выпустил Холанда и Эдегора в старте матча с Францией

Тренер Норвегии объяснил, почему не выпустил Холанда и Эдегора в старте матча с Францией
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил, почему на матч 3-го тура ЧМ-2026 с Францией (1:4) не вышли основные игроки.

«Ситуация довольно ясная. Проанализировав встречу с Сенегалом, мы обнаружили, что порядка пяти-шести футболистов были сильно истощены к 80-й минуте. Это относилось ко всей защитной линии и ряду полузащитников. Кроме того, у нас было меньше времени на восстановление перед сегодняшней игрой по сравнению с соперником.

Мы были способны показать приемлемый уровень, но наша задача — выигрывать. Необходимо было трезво оценить наши шансы на победу в текущем состоянии и готовность к следующему поединку. Для меня это решение было совершенно очевидным. Аналогичной позиции придерживались физиотерапевты, медицинский департамент и некоторые футболисты, отмечая, что им будет сложно [сыграть этот матч]», — приводит слова Сольбаккена ESPN.

Норвегия гарантировала себе участие в плей-офф по итогам двух туров. В плей-офф команд Сольбаккена встретится с Кот-д'Ивуаром.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Официально
ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Франция — Норвегия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android