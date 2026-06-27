Тренер Франции отреагировал на разгромную победу Норвегии на ЧМ, упомянув Дешама

Ги Стефан, помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, высказался прокомментировал победу над Норвегией (4:1) в матче 3-го тура ЧМ-2026.

«В первую очередь, все наши мысли сейчас с Дидье Дешамом. Мы ждем его возвращения, он должен присоединиться к команде на завтрашней тренировке.

Если говорить о матче, мы выполнили то, что требовалось. Команда действовала интенсивно и создала много моментов. Мы забили четыре гола. Усман Дембеле оформил хет-трик, а Дезире Дуэ забил свой первый мяч головой в карьере. Это положительные моменты, которые нужно развивать.

В то же время были эпизоды, где мы играли не лучшим образом, и это требует исправления. По ходу турнира соперники будут становиться сильнее, поэтому нам необходимо сохранять концентрацию.

Мы удовлетворены результатом и насладимся победой, но уже завтра вместе с Дидье вернёмся к работе», — приводит слова Стефана официальный сайт ФИФА.

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной Франции Дидье Дешама умерла мать и специалист покинет расположение национальной команды, базирующейся в США во время чемпионата мира 2026 года.