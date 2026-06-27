Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Франции отреагировал на разгромную победу Норвегии на ЧМ, упомянув Дешама

Тренер Франции отреагировал на разгромную победу Норвегии на ЧМ, упомянув Дешама
Комментарии

Ги Стефан, помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, высказался прокомментировал победу над Норвегией (4:1) в матче 3-го тура ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«В первую очередь, все наши мысли сейчас с Дидье Дешамом. Мы ждем его возвращения, он должен присоединиться к команде на завтрашней тренировке.

Если говорить о матче, мы выполнили то, что требовалось. Команда действовала интенсивно и создала много моментов. Мы забили четыре гола. Усман Дембеле оформил хет-трик, а Дезире Дуэ забил свой первый мяч головой в карьере. Это положительные моменты, которые нужно развивать.

В то же время были эпизоды, где мы играли не лучшим образом, и это требует исправления. По ходу турнира соперники будут становиться сильнее, поэтому нам необходимо сохранять концентрацию.
Мы удовлетворены результатом и насладимся победой, но уже завтра вместе с Дидье вернёмся к работе», — приводит слова Стефана официальный сайт ФИФА.

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной Франции Дидье Дешама умерла мать и специалист покинет расположение национальной команды, базирующейся в США во время чемпионата мира 2026 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция разнесла Норвегию в решающем матче! А Дембеле установил мощный рекорд
Live
Франция разнесла Норвегию в решающем матче! А Дембеле установил мощный рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android