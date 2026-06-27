Швайнштайгер ответил на обвинения в расизме после слов о стиле игры сборной Кот-д′Ивуара

Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастиан Швайнштайгер ответил на обвинения в расизме после слов, что сборная Кот-д′Ивуара играет в футбол «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный» перед матчем с Германией (2:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Также Швайнштайгер подчеркнул, что немцам необходимо быть «готовым к тому, что игра временами будет непредсказуемой».

«Я говорил о футболе, а не о людях. Это футбольный анализ — ничего больше, ничего меньше. Конечно же, я не хотел никого обидеть», — приводит слова Швайнштайгера Reuters со ссылкой на телеканал ARD.

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