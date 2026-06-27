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Уругвай — Испания: Баэна открыл счёт на 42-й минуте в матче 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года

Уругвай — Испания: Баэна открыл счёт на 42-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра проходит на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступает Исмаил Эльфат из США. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+5' / нет

На 42-й минуте нападающий сборной Испании Алекс Баэна открыл счёт в игре.

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя очками располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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