Мбаппе обратился к болельщикам после разгромной победы Франции в матче с Норвегией

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после разгромной победы «трёхцветных» в матче с Норвегией (4:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В этой игре форвард отметился двумя результативными передачами.

«Три из трёх. Работа была выполнена должным образом. Теперь пришло время восстановиться и ждать нового этапа соревнования», — написал Мбаппе.

Сборная Франции одержала три победы в трёх турах группового этапа и заняла первое место в квартете I. Норвежская национальная команда с шестью очками расположилась на второй строчке.

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