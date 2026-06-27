Мбаппе обратился к болельщикам после разгромной победы Франции в матче с Норвегией
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после разгромной победы «трёхцветных» в матче с Норвегией (4:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В этой игре форвард отметился двумя результативными передачами.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7' 0:2 Дембеле – 20' 1:2 Осгор – 21' 1:3 Дембеле – 32' 1:4 Дуэ – 90+4'
«Три из трёх. Работа была выполнена должным образом. Теперь пришло время восстановиться и ждать нового этапа соревнования», — написал Мбаппе.
Сборная Франции одержала три победы в трёх турах группового этапа и заняла первое место в квартете I. Норвежская национальная команда с шестью очками расположилась на второй строчке.
Громкие скандалы Мбаппе:
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