«Манчестер Сити» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику сборной Марокко — Моретто

Английский «Манчестер Сити» проявляет большой интерес к 18-летнему полузащитнику сборной Марокко Айюбу Буадди. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X. По данным источника, первые контакты с клубом футболиста, французским «Лиллем», уже состоялись.

Буадди является воспитанником «Лилля». В минувшем сезоне у центрального полузащитника 42 матча за основную команду в Лиге 1, Лиге Европы УЕФА и Кубке Франции. В них Буадди отметился одной результаивной передачей.

Текущим летом полузащитник принимает участие на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Марокко. В двух стартовых турах с Бразилией (1:1) и с Шотландией (1:0) Буадди провёл по 90 минут, а в 3-м туре с Гаити (4:2) остался в запасе.