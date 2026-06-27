Уругвай — Испания: вратаря Муслеру заменили в перерыве матча

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра проходит на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступает Исмаил Эльфат из США. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В перерыве матча был заменён голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера, допустивший ошибку в моменте с пропущенным голом.

Ранее, на 42-й минуте нападающий сборной Испании Алекс Баэна открыл счёт в игре. В конце первого тайма полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил повреждение в борьбе в центре поля. Футболист не смог подняться, после чего покинул поле на на носилках.

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя очками располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: