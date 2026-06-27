Фото: ошибка вратаря сборной Уругвая Муслеры, приведшая к голу в матче с Испанией

Сборная Испании забила гол в ворота Уругвая на 42-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года после того, как мяч от рук голкипера южноамериканской команды Фернардо Муслеры влетел в сетку. 40-летний вратарь был заменён в перерыве встречи.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступает Исмаил Эльфат из США. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Фурия Роха».

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя очками располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

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