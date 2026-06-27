Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф чемпионата мира, сыграв вничью с Саудовской Аравией

Завершился матч 3-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Итоговый счёт игры — 0:0.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в двух таймах.

Саудовская Аравия заняла четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала два очка за три матча и покинула турнир. Сборная Кабо-Верде расположилась на второй строчке с тремя очками и вышла в плей-офф. Первое место заняла Испания (7 очков), третье — Уругвай (2).