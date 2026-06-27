Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уругвай — Испания, результат матча 27 июня 2026, счет 0:1, ЧМ по футболу 2026

Сборная Испании обыграла Уругвай в матче заключительного тура группы H на ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра проходила на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступил Исмаил Эльфат из США. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Фурия Роха».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+5' / нет

На 42-й минуте нападающий сборной Испании Алекс Баэна открыл счёт в игре. В конце первого тайма полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил повреждение в борьбе в центре поля. Футболист не смог подняться, после чего покинул поле на на носилках. В перерыве был заменён голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера, допустивший ошибку в моменте с пропущенным голом. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник небесно-голубых Агустин Каноббио.

После трёх туров группы H сборная Уругвая набрала два очка, заняла третье место и покинула соревнование. Испания с семью очками расположилась на первой строчке. На втором месте находится Кабо-Верде (3), на четвёртом — Саудовская Аравия (2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото: ошибка вратаря сборной Уругвая Муслеры, приведшая к голу в матче с Испанией

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android