Сборная Испании обыграла Уругвай в матче заключительного тура группы H на ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра проходила на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступил Исмаил Эльфат из США. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Фурия Роха».

На 42-й минуте нападающий сборной Испании Алекс Баэна открыл счёт в игре. В конце первого тайма полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил повреждение в борьбе в центре поля. Футболист не смог подняться, после чего покинул поле на на носилках. В перерыве был заменён голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера, допустивший ошибку в моменте с пропущенным голом. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник небесно-голубых Агустин Каноббио.

После трёх туров группы H сборная Уругвая набрала два очка, заняла третье место и покинула соревнование. Испания с семью очками расположилась на первой строчке. На втором месте находится Кабо-Верде (3), на четвёртом — Саудовская Аравия (2).

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