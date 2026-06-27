«Высший пилотаж». Аршавин — о хет-трике Дембеле в матче Франции с Норвегией на ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о хет-трике нападающего Усмана Дембеле в матче 3-го тура группы I чемпионата мира — 2026 между Францией и Норвегией (4:1). Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

«Какой груз ответственности? Человек с «Золотым мячом». «ПСЖ» второй раз сейчас опять выиграл [Лигу чемпионов], а он тоже там был одним из лучших. Мастерство у него, конечно, есть, только раньше он бегал по рельсам как трамвай.

После прошлого года что-то изменилось в нём и он эту свою суперскорость и неплохую технику смог как-то перенастроить. Высший пилотаж», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».