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«Высший пилотаж». Аршавин — о хет-трике Дембеле в матче Франции с Норвегией на ЧМ-2026

«Высший пилотаж». Аршавин — о хет-трике Дембеле в матче Франции с Норвегией на ЧМ-2026
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о хет-трике нападающего Усмана Дембеле в матче 3-го тура группы I чемпионата мира — 2026 между Францией и Норвегией (4:1). Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Какой груз ответственности? Человек с «Золотым мячом». «ПСЖ» второй раз сейчас опять выиграл [Лигу чемпионов], а он тоже там был одним из лучших. Мастерство у него, конечно, есть, только раньше он бегал по рельсам как трамвай.

После прошлого года что-то изменилось в нём и он эту свою суперскорость и неплохую технику смог как-то перенастроить. Высший пилотаж», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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