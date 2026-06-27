Итоговая турнирная таблица группы H чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы H чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Испании одержала победу над Уругваем (1:0), а команда Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0).

Таким образом, сборная Испании заняла первое место в квартете с семью очками и квалифицировалась в плей-офф турнира с первого места. Вторую путёвку в 1/16 финала завоевала команда Кабо-Верде, у которой по итогам группового этапа три набранных очка.

Третьим финишировал Уругвай, набравший в трёх матчах с соперниками по группе два очка. Саудовская Аравия осталась на четвёртом месте с двумя очками и покинула турнир.

Итоговая таблица группы H