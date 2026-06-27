Итоговая турнирная таблица группы H чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы H чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Испании одержала победу над Уругваем (1:0), а команда Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0).
Таким образом, сборная Испании заняла первое место в квартете с семью очками и квалифицировалась в плей-офф турнира с первого места. Вторую путёвку в 1/16 финала завоевала команда Кабо-Верде, у которой по итогам группового этапа три набранных очка.
Третьим финишировал Уругвай, набравший в трёх матчах с соперниками по группе два очка. Саудовская Аравия осталась на четвёртом месте с двумя очками и покинула турнир.
Итоговая таблица группы H
|Группа H
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Испания
|0: 0
|1: 0
|4: 0
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
|2
|Кабо-Верде
|0: 0
|2: 2
|0: 0
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|33,3
|3
|Уругвай
|0: 1
|2: 2
|1: 1
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|4
|Саудовская Аравия
|0: 4
|0: 0
|1: 1
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|22,2