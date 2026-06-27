Панама — Англия: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.