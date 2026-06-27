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Клопп ушёл с интервью после вопроса о словах Швайнштайгера про «дикий» футбол Кот-д′Ивуара

Клопп ушёл с интервью после вопроса о словах Швайнштайгера про «дикий» футбол Кот-д′Ивуара

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался обсуждать слова Бастиана Швайнштайгера.

Ранее экс-хавбек «Баварии» и сборной Германии заявил, что команда Кот-д′Ивуара играет в «африканский футбол, немного дикий». После этого экс-футболиста «Баварии» и «МЮ» обвинили в использовании расистских и колониальных клише.

Клопп прервал интервью, когда его спросили о высказывании Швайнштайгера.

«Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако то, что всем нравится – не моя работа. Это серьёзная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать. Для африканцев это одно, для других людей – другое. Это не для меня. Слава Богу, подумал я, никто меня об этом не спрашивал, но вы нашли момент, и, что удивительно, вы немец, и это меня очень удивило», – приводит слова Клоппа Eurosport.

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