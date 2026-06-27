Футболисты из РПЛ Беншимол и Ленини вышли в плей-офф ЧМ-2026 со сборной Кабо-Верде

Футболисты РПЛ Жилсон Тавареш Беншимол и Кевин Ленини вышли в плей-офф чемпионата мира — 2026 в составе сборной Кабо-Верде. Беншимол выступает за тольяттинский «Акрон», Ленини — за «Краснодар». Сегодня команда Кабо-Верде сыграла с Саудовской Аравией вничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Кабо-Верде расположилась на второй строчке с тремя очками и вышла в плей-офф. Первое место заняла Испания (7 очков), третье — Уругвай (2). Саудовская Аравия заняла четвёртое место в турнирной таблице группы Н.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.