Сборная Германии узнала своего соперника по 1/16 плей-офф чемпионата мира

После завершения очередных матчей группового этапа чемпионата мира определился соперник сборной Германии в 1/16 финала. Команда встретится со сборной Парагвая. Матч начнётся 29 июня в 23:30 по московскому времени.

Немцы вышли в плей-офф с первого места в группе E, набрав 6 очков. Сборная Германии опередила Кот-д'Ивуар, Эквадор и Кюрасао, несмотря на поражение в заключительном туре от эквадорцев.

Парагвай, в свою очередь, финишировал третьим в группе D, где также выступали сборные Турции, Австралии и США. Парагвайцы набрали достаточно очков, чтобы попасть в число лучших команд, занявших третьи места, и пробились в плей-офф.

Митинг в Хьюстоне в ночь перед матчем Германия – Кюрасао