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Хорватия — Гана: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Хорватия — Гана: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд » (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группы L сборная Хорвати набрала три очка и занимает третье место. Гана с четырьмя очками располагается на второй строчке. На первом месте находится Англия (4), на четвёртом— Панама (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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