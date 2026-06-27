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Иордания — Аргентина: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Иордания — Аргентина: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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28 июня в матче заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Иордании и Аргентины. Игра состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США), стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Аргентина занимает первое место в группе, набрав шесть очков. Иордания — последняя (0 очков).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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