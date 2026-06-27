Колумбия — Португалия: во сколько начало матча ЧМ, где смотреть прямую трансляцию

28 июня в матче заключительного, 3-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Колумбии и Португалии. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут «Кинопоиск» и федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров Колумбия, набрав шесть очков, занимает первое место в группе. Португалия — вторая, в её активе четыре очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.