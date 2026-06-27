Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новая Зеландия — Бельгия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

Новая Зеландия — Бельгия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась
Комментарии

Начался матч 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Новой Зеландии и Бельгии. Игру принимает стадион «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Адхамом Махадме (Иордания). Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
1-й тайм
0 : 1
Бельгия
0:1 Троссард – 28'    

После двух туров группы G сборная Новой Зеландии набрала одно очко и занимает последнее место. Бельгия с двумя баллами располагается на третьей строчке. На первом месте находится Египет (4 очка), на втором — Иран (2).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: Уругвай — Испания на ЧМ-2026, наши бойцы в UFC, волейбол и Формула-1
Топ-события субботы: Уругвай — Испания на ЧМ-2026, наши бойцы в UFC, волейбол и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android