Хорватия — Гана: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию

В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд » (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров группы L сборная Хорватии набрала три очка и занимает третье место. Гана с четырьмя очками располагается на второй строчке. На первом месте находится Англия (4), на четвёртом— Панама (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.