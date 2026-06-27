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Египет — Иран: Махмуд Сабер открыл счёт в матче чемпионата мира — 2026 на 5-й минуте

Египет — Иран: Махмуд Сабер открыл счёт в матче на 5-й минуте
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В эти минуты проходит матч заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Египта и Ирана. Игру принимает стадион «Люмен Филд» в Сиэтле (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
1-й тайм
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5'     1:1 Резаян – 14'    

На 5-й минуте египтяне усилиями Махмуда Сабера открыли счёт во встрече.

Египет начал турнир с ничьей против Бельгии (1:1), после чего одержал победу над Новой Зеландией (3:1). Иран в 1-м туре сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2), а затем разделил очки с Бельгией (0:0). Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня: каждая команда проводит по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие сборные из группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

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