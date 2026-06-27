ДР Конго — Узбекистан: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

28 июня в матче заключительного, 3-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные ДР Конго и Узбекистана. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров ДР Конго, набрав одно очко, идёт на третьем месте, у Узбекистана — нет набранных баллов и четвёртое место. Колумбия, набрав шесть очков, занимает первое место в группе. Португалия — вторая, в её активе четыре очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.