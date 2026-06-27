Алжир — Австрия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

28 июня в матче заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Алжира и Австрии. Игра состоится на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США), стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра выступит Ильгиз Танташев из Узбекистана. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров Австрия и Алжир занимают второе и третье места в турнирной таблице, набрав по три очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.