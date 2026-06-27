Египет — Иран: Резаян сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит матч заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Египта и Ирана. Игру принимает стадион «Люмен Филд» в Сиэтле (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск.

На 5-й минуте египтяне усилиями Махмуда Сабера открыли счёт во встрече, после чего Иран получил право пробить пенальти. Мехди Тареми промахнулся с точки, однако через пару минут иранский футболист Рамин Резаян забил гол.

Египет начал турнир с ничьей против Бельгии (1:1), после чего одержал победу над Новой Зеландией (3:1). Иран в 1-м туре сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2), а затем разделил очки с Бельгией (0:0).