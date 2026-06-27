Новая Зеландия — Бельгия: Троссард вывел бельгийцев вперёд

Сборная Бельгии открыла счёт в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии.

На 28-й минуте встречи отличился Леандро Троссард. После навеса с углового бельгийский вингер воспользовался суматохой во вратарской площади и мощным ударом практически в упор отправил мяч в сетку ворот соперника.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После гола Троссарда счёт во встрече — 1:0 в пользу сборной Бельгии.

Напомним, в прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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