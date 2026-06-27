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Пять сборных одновременно вышли в плей-офф чемпионата мира — 2026

Пять сборных одновременно вышли в плей-офф чемпионата мира — 2026
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Сборные Парагвая, Египта, Португалии, Англии и Ганы по футболу вышли в плей-офф чемпионата мира.

В ночь на субботу сборная Испании обыграла команду Уругвая (1:0) в группе H. Южноамериканцы не смогли войти в восьмёрку лучших команд из 12 сборных, которые займут в своих группах третьи места.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

Каждая из перечисленных команд уже набрала по четыре очка — этот результат не смогут превзойти команды, занявшие третьи места в группах A (Республика Корея, 3 очка), C (Шотландия, 3 очка), H (Уругвай, 2 очка) и I (Сенегал, 3 очка).

Таким образом, все команды набравшие минимум 4 очка и занявшие третье места, попадут в топ-8.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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