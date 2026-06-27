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Сборная Франции узнала своего соперника по 1/16 плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции узнала своего соперника по 1/16 плей-офф ЧМ-2026
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После завершения очередных матчей группового этапа чемпионата мира определился соперник сборной Франции в 1/16 финала. Команда встретится со сборной Швеции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч состоится 1 июля, начало — в 00:00 по московскому времени.

Сборная Франции вышла в плей-офф с первого места в группе I, набрав 9 очков. Французы опередили сборные Норвегии, Сенегала и Ирака, уверенно выиграв все матчи группового этапа.

Швеция, в свою очередь, заняла третье место в группе F, где также выступали сборные Нидерландов, Японии и Туниса. Шведская команда набрала 4 очка, чего хватило для выхода в плей-офф среди лучших третьих мест.

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