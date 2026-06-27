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Стало известно, с кем сыграет Норвегия Холанда в 1/16 финала ЧМ-2026

Стало известно, с кем сыграет Норвегия Холанда в 1/16 финала ЧМ-2026
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После завершения очередных матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года определился соперник сборной Норвегии в 1/16 финала. Команда встретится со сборной Кот-д’Ивуара.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч состоится 30 июня, начало — в 20:00 по московскому времени.

Сборная Норвегии вышла в плей-офф со второго места в группе I, где также выступали сборные Франции, Сенегала и Ирака. Норвежцы набрали шесть очков.

Кот-д’Ивуар, в свою очередь, занял второе место в группе E, где соперниками были сборные Германии, Эквадора и Кюрасао. Африканская команда набрала 6 очков и уверенно пробилась в стадию плей-офф.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

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