Бьелса объяснил, почему Муслера был заменён в перерыве матча ЧМ-2026 Уругвая с Испанией

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1), а также объяснил, почему голкипер его команды Фернандо Муслера был заменён в перерыве.

«Мне не удалось в полной мере раскрыть потенциал игроков Уругвая. С заменой Вальверде я стремился усилить атаку. То, что я дал уругвайскому футболу, ничего не значит, потому что любой вклад тренера в национальную команду бесполезен, если нет положительного результата. Если вы спросите меня, как меня запомнят, меня запомнят как человека, который выложился на полную. Матч был довольно равным. Мы заслуживали ничьей. Мы должны были сыграть вничью. Дело было не в игре. Замена Муслеры? Он решил уйти сам», — приводит слова Бьелсы AS.