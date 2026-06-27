Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026

Сборная Уругвая завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, не сумев выйти в плей-офф турнира.

В матче третьего тура уругвайцы уступили сборной Испании со счётом 0:1, что окончательно лишило команду шансов на продолжение борьбы.

Уругвай занял 3-е место в группе H, где также выступали сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. По итогам группового этапа команда набрала всего 2 очка и не смогла попасть в число лучших третьих мест, завершив участие на турнире.

Напомним, уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1), а также с Кабо-Верде (2:2).

Сотрудник фан-шопа в официальном магазине ЧМ-2026 в Нью-Йорке