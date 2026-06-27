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Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026

Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026
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Сборная Уругвая завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, не сумев выйти в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

В матче третьего тура уругвайцы уступили сборной Испании со счётом 0:1, что окончательно лишило команду шансов на продолжение борьбы.

Уругвай занял 3-е место в группе H, где также выступали сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. По итогам группового этапа команда набрала всего 2 очка и не смогла попасть в число лучших третьих мест, завершив участие на турнире.

Напомним, уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1), а также с Кабо-Верде (2:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Сотрудник фан-шопа в официальном магазине ЧМ-2026 в Нью-Йорке

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