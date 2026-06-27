Новая Зеландия — Бельгия: Троссард оформил дубль

Сборная Бельгии упрочила преимущество в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии.

Вслед за голом на 28-й минуте встречи снова отличился Леандро Троссард. Он оформил дубль. Теперь вингер «Арсенала» забил на 50-й минуте матча. Голевая передача на счету Ханса Ванакена.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После гола Троссарда счёт во встрече — 2:0 в пользу сборной Бельгии.

Напомним, в прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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