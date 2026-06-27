Игроки сборной Португалии провели время с жёнами. Роналду выложил фото с Джорджиной

Перед матчем заключительного, 3-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года, где встретятся сборные Колумбии и Португалии, игроки португальской команды провели время с жёнами и девушками в Палм-Бич.

Форвард команды Криштиану Роналду опубликовал фотографию с Джорджиной Родригес, сопроводив снимок эмозди «❤️».

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

Игра состоится на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), стартовый свисток прозвучит в 2:30 по мск.

После двух туров Колумбия, набрав шесть очков, занимает первое место в группе. Португалия — вторая, в её активе четыре очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.