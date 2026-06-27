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Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение XXI века в футболе

Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение XXI века в футболе
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Сборная Кабо-Верде добилась исторического успеха на чемпионате мира 2026 года, впервые пробившись в стадию плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
0 : 0
Саудовская Аравия

Команда завершила групповой этап с 3 очками, сыграв все три матча вничью. Этого результата оказалось достаточно, чтобы занять второе место в группе и выйти в 1/16 финала.

Как сообщает Swuawka, Кабо-Верде стала единственной сборной в XXI веке, сумевших выйти из группы на чемпионате мира, не одержав ни одной победы. Также отмечается, что это одна из самых малочисленных стран-участниц турнира — население государства составляет около 530 тысяч человек, что является рекордно низким показателем среди сборных, добивавшихся выхода в плей-офф.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде встретится со сборной Аргентины. Матч состоится 4 июля в Майами, начало — в 01:00 по московскому времени.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

ЧМ-2026 — Африка. Камерун — Кабо-Верде

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