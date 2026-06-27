Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новая Зеландия — Бельгия: Де Брёйне довёл счёт до разгромного

Новая Зеландия — Бельгия: Де Брёйне довёл счёт до разгромного
Комментарии

Сборная Бельгии довела до разгромного преимущество в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 5
Бельгия
0:1 Троссард – 28'     0:2 Троссард – 50'     0:3 Де Брёйне – 66'     1:3 Джаст – 84'     1:4 Лукаку – 86'     1:5 Салемакерс – 90+4'    

Вслед за дублем Леандро Троссарда отличился капитан Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Наполи» подхватил мяч перед штрафной площадью и дальним ударом поразил ворота соперника.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После гола Де Брёйне счёт во встрече — 3:0 в пользу сборной Бельгии. В онлайн-таблице команда возглавляет свою группу.

Напомним, в прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026

Бразильские болельщики на ЧМ в восторге от Матвея Сафонова

Материалы по теме
Иран, Египет и Бельгия бьются за плей-офф! Уругвай – всё, Испания и Кабо-Верде вышли. LIVE
Live
Иран, Египет и Бельгия бьются за плей-офф! Уругвай – всё, Испания и Кабо-Верде вышли. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android