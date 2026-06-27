Новая Зеландия — Бельгия: Де Брёйне довёл счёт до разгромного

Сборная Бельгии довела до разгромного преимущество в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии.

Вслед за дублем Леандро Троссарда отличился капитан Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Наполи» подхватил мяч перед штрафной площадью и дальним ударом поразил ворота соперника.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После гола Де Брёйне счёт во встрече — 3:0 в пользу сборной Бельгии. В онлайн-таблице команда возглавляет свою группу.

Напомним, в прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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