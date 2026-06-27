Де ла Фуэнте охарактеризовал заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 с Уругваем

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Уругвая (1:0).

«Это был тяжёлый, очень сложный матч. Матч высшего уровня. Возможно, соперник был слишком груб, но для этого и существуют судьи. Отмечу, что нужно уметь играть в таких матчах, и игроки понимали ситуацию.

Судейство? Мы не ожидаем от них ничего взамен, но и хорошо, что у нас ничего отняли. Мы живём вне сферы судейских решений и всего, что мы не можем контролировать. Травма Пино? К сожалению, это может быть травма плеча или ключицы. Завтра он пройдет обследование; мы увидим степень травмы. Он очень страдает. Его усилия огромны, героичны. Победа в группе? Мы там, где хотели быть. Наш престиж этого требует, и мы хотим продолжать расти. Мы улучшаем свою игру, набираем обороты. Сегодня мы очень довольны», — приводит слова де ла Фуэнте AS.