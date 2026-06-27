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Де ла Фуэнте охарактеризовал заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 с Уругваем

Де ла Фуэнте охарактеризовал заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 с Уругваем
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Уругвая (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Это был тяжёлый, очень сложный матч. Матч высшего уровня. Возможно, соперник был слишком груб, но для этого и существуют судьи. Отмечу, что нужно уметь играть в таких матчах, и игроки понимали ситуацию.
Судейство? Мы не ожидаем от них ничего взамен, но и хорошо, что у нас ничего отняли. Мы живём вне сферы судейских решений и всего, что мы не можем контролировать. Травма Пино? К сожалению, это может быть травма плеча или ключицы. Завтра он пройдет обследование; мы увидим степень травмы. Он очень страдает. Его усилия огромны, героичны. Победа в группе? Мы там, где хотели быть. Наш престиж этого требует, и мы хотим продолжать расти. Мы улучшаем свою игру, набираем обороты. Сегодня мы очень довольны», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

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